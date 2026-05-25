Cuaca Malang Hari Ini, Pagi hingga Sore Sejumlah Kawasan Bakal Diguyur Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (25/5) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Jabung, Poncokusumo, dan Tumpang. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis masih mengguyur Dau, Jabung, Poncokusumo, Tumpang, dan Wagir. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Sore dan malamnya cerah berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.