Sterilisasi Gratis untuk 100 Kucing Lokal Warnai HUT ke-733 Kota Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menghadirkan program sterilisasi gratis bagi kucing lokal dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733.

Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), layanan ini disediakan khusus untuk warga Surabaya dengan kuota terbatas sebanyak 100 ekor kucing.

Kepala DKPP Surabaya Nanik Sukristina mengatakan program tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesehatan hewan sekaligus upaya pengendalian populasi kucing secara bertanggung jawab.

“Perayaan ulang tahun Kota Surabaya akan lebih bermakna jika masyarakat juga peduli terhadap kucing lokal di lingkungan sekitar. Karena itu kami menyediakan layanan sterilisasi gratis bagi warga Surabaya,” ujar Nanik, Minggu (24/5).

Menurutnya, sterilisasi memiliki banyak manfaat bagi hewan peliharaan.

Selain membantu mengendalikan populasi, tindakan tersebut juga dapat membuat kucing lebih sehat dan menurunkan risiko gangguan reproduksi.

Program sterilisasi gratis itu dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 30 Mei 2026 mulai pukul 07.00 WIB di UPT Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kota Surabaya, Jalan Ikan Dorang Nomor 15, Perak Barat, Kecamatan Krembangan.

Seluruh proses sterilisasi nantinya akan ditangani langsung oleh dokter hewan profesional.