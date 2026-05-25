Cuaca Jawa Timur 25 Mei 2026, Pagi-Malam Wilayah Berikut Gerimis dan Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (25/5).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bondowoso, Probolinggo, dan Sampang. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bangkalan, Bojonegoro, Jombang, Lamongan, Mojokerto, dan Probolinggo. Kota Batu hujan lebat disertai petir. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Bangkalan, Bojonegoro, Jombang, Lamongan, Lumajang, Mojokerto, dan Probolinggo. Kota Batu hujan lebat disertai petir. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Bojonegoro, Gresik, Lumajang, Pamekasan, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah berawan hingga berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas.