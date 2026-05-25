Komplotan Pencuri di Masjid Pacitan Diringkus, Gondol Kotak Amal dan Sound System

Senin, 25 Mei 2026 – 11:36 WIB
Ilustrasi - Animasi aksi pencurian kotak amal masjid. (ANTARA/HO-ChatGPT)

jatim.jpnn.com, PACITAN - Polres Pacitan menangkap tiga terduga pelaku pencurian spesialis masjid yang diduga beraksi di sejumlah wilayah Kabupaten Pacitan.

Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar mengatakan pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan kehilangan perangkat pengeras suara di Masjid Al-Falah, Desa Ketro, Kecamatan Kebonagung, pada 16 Mei 2026.

“Petugas melakukan penyelidikan berdasarkan laporan korban dan rekaman CCTV hingga akhirnya para pelaku berhasil diamankan di wilayah Kabupaten Blitar,” kata Ayub.

Polisi menetapkan dua tersangka dewasa masing-masing berinisial IM (25) dan MRA (26).

Adapun satu pelaku lainnya diproses sesuai ketentuan peradilan anak sehingga identitasnya tidak dipublikasikan.

Berdasarkan hasil penyidikan awal, ketiga pelaku diduga berangkat dari Kabupaten Blitar dengan membawa sejumlah peralatan untuk melakukan pencurian.

Mereka menggunakan kendaraan sewaan dan menyasar masjid yang berada di tepi jalan serta dalam kondisi sepi.

Barang yang menjadi sasaran antara lain kotak amal dan perangkat pengeras suara masjid.

Sumber Antara
