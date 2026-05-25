JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Viral Isu Teror Pocong di Situbondo, Polisi Minta Warga Tidak Panik

Viral Isu Teror Pocong di Situbondo, Polisi Minta Warga Tidak Panik

Senin, 25 Mei 2026 – 11:06 WIB
Viral Isu Teror Pocong di Situbondo, Polisi Minta Warga Tidak Panik - JPNN.com Jatim
Flayer imbauan teror pocong hoaks Polres Situbondo, jatim. ANTARA/HO-Polres Situbondo

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Polres Situbondo mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi dugaan teror pocong yang beredar di media sosial.

Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anuwar Sidiqie mengatakan kepolisian telah meningkatkan patroli untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif.

“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak panik menyikapi informasi yang beredar di media sosial terkait isu pocong tersebut,” kata Bayu, Minggu (24/5).

Baca Juga:

Menurut dia, Polres Situbondo bersama jajaran polsek meningkatkan patroli, terutama pada malam hari, di sejumlah titik yang dianggap rawan.

Langkah itu dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Bayu juga meminta warga lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak menyebarkan video, foto, maupun pesan berantai yang belum terverifikasi kebenarannya.

Baca Juga:

“Kami minta masyarakat menyaring informasi sebelum membagikannya agar tidak menimbulkan keresahan,” ujarnya.

Dia menegaskan penyebaran informasi bohong yang memicu keonaran memiliki konsekuensi hukum sesuai aturan yang berlaku.

Polres Situbondo meminta masyarakat tidak panik menyikapi isu teror pocong yang viral di media sosial.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   viral media sosial teror pocong Polres Situbondo isu teror pocong

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU