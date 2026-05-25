Viral Isu Teror Pocong di Situbondo, Polisi Minta Warga Tidak Panik

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Polres Situbondo mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi dugaan teror pocong yang beredar di media sosial.

Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anuwar Sidiqie mengatakan kepolisian telah meningkatkan patroli untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif.

“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak panik menyikapi informasi yang beredar di media sosial terkait isu pocong tersebut,” kata Bayu, Minggu (24/5).

Menurut dia, Polres Situbondo bersama jajaran polsek meningkatkan patroli, terutama pada malam hari, di sejumlah titik yang dianggap rawan.

Langkah itu dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Bayu juga meminta warga lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak menyebarkan video, foto, maupun pesan berantai yang belum terverifikasi kebenarannya.

“Kami minta masyarakat menyaring informasi sebelum membagikannya agar tidak menimbulkan keresahan,” ujarnya.

Dia menegaskan penyebaran informasi bohong yang memicu keonaran memiliki konsekuensi hukum sesuai aturan yang berlaku.