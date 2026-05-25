Polisi Ungkap Penyebab Kecelakaan Mobil Gus Hilman di Tol Paspro

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Polres Probolinggo Kota menduga kecelakaan mobil anggota Komisi X DPR RI Muhammad Hilman Mufidi atau Gus Hilman disebabkan sopir mengantuk saat berkendara.

Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Probolinggo Kota Aipda Muhammad Taufik Rahadian mengatakan pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi kecelakaan.

“Kami sudah melakukan olah TKP. Diduga pengemudi Innova kurang konsentrasi atau mengantuk terhadap kendaraan yang ada di depannya,” kata Taufik saat dihubungi, Minggu (24/5).

Menurut dia, mobil Toyota Innova yang dikemudikan Mahrus Ali membawa tiga penumpang yakni Gus Hilman, Alex Anwaruh, dan Adinda Najwa.

Kendaraan melaju dari arah Probolinggo menuju Pasuruan atau dari timur ke barat.

“Sopir Innova saat mengemudi kurang konsentrasi atau mengantuk sehingga mobilnya melaju tidak terkendali hingga menabrak bak belakang sebelah kanan dump truk yang berjalan di lajur kiri dan berada di depannya,” tuturnya.

Benturan keras tersebut membuat bagian depan mobil rusak parah.

Akibat kecelakaan itu, dua penumpang mobil meninggal dunia di lokasi kejadian.