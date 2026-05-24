Pria Pasuruan Tewas Tertabrak Kereta Api, Jasadnya Nyangkut di Jembatan

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Seorang pria bernama Mukhammad Nasrulloh (26) warga Pucang Pendowo, Desa Sumbersuko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan dilaporkan meninggal dunia karena tertabrak kereta api.

Korban ditemukan tersangkut di atas jembatan rel kereta api di Desa Sentul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Minggu (24/5).

Warga yang melihat kejadian itu langsung melaporkan ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya, pukul 07.50 WIB.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Rescue Kantor SAR Surabaya dan Unit Siaga SAR Malang diberangkatkan menuju lokasi dan langsung berkoordinasi dengan unsur terkait serta potensi SAR yang berada di lokasi kejadian.

Setelah melaksanakan briefing dan pembagian tugas, tim segera melakukan proses evakuasi terhadap korban yang berada di atas jembatan.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya Nanang Sigit menyampaikan dalam proses evakuasi, Tim SAR gabungan hanya punya waktu 30 menit sebelum kereta selanjutnya melintas.

"Korban akhirnya berhasil dievakuasi pada pukul 09.53 WIB menggunakan teknik lowering dalam keadaan meninggal dunia kemudian dibawa menuju Puskesmas Kecamatan Purwodadi untuk penanganan lebih lanjut," katanya.

Proses evakuasi berjalan dengan lancar meskipun medan cukup berisiko karena posisi korban berada di atas jembatan rel kereta api.