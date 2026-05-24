Heboh Video Pocong di Lamongan, Ternyata Hanya Konten Iseng Pelajar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Viralnya video penampakan diduga pocong di wilayah Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan/Kabupaten Lamongan sempat membuat warga resah.

Banyak warga mengaku takut keluar rumah dan beraktivitas pada malam hari setelah video tersebut beredar luas di media sosial.

Dalam video yang direkam pada Jumat dini hari (22/5) sekitar pukul 02.00 WIB itu, terlihat sosok berbalut kain putih berdiri di sebuah gang permukiman warga.

Penampakan tersebut memicu isu mistis dan membuat masyarakat penasaran sekaligus khawatir.

Sejumlah warga mengaku baru mengetahui kejadian itu setelah videonya ramai tersebar pada siang harinya. Bahkan, salah satu warga menyebut lokasi dalam video berada tepat di depan rumahnya.

Menindaklanjuti keresahan masyarakat, jajaran Polres Lamongan langsung melakukan penyelidikan bersama perangkat lingkungan setempat.

Hasilnya, polisi berhasil mengungkap video tersebut hanyalah aksi iseng dua pelajar di bawah umur.

Kapolsek Lamongan Kota Kompol M Fadelan mengungkapkan dua pelajar itu ialah MAB dan MMA.