Road to IIMS Surabaya 2026 Hadir di CFD, Adira Finance dan Danamon Tebar Promo

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk bersama PT Bank Danamon Indonesia Tbk menghadirkan berbagai promo dan aktivitas menarik dalam rangkaian Road to Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya 2026 di area Car Free Day (CFD) Surabaya, Minggu (24/5).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun antusiasme masyarakat menjelang pelaksanaan Indonesia International Motor Show Surabaya 2026 yang digelar pada 26-31 Mei 2026 di Grand City Convex Surabaya.

Kolaborasi Adira Finance dan Danamon di IIMS Surabaya tahun ini juga menjadi tahun kelima berturut-turut sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekosistem otomotif di Jawa Timur.

Baca Juga: Balap Adrenalin Hingga Konser The Changcuters Meriahkan IIMS Surabaya 2025

Dalam kegiatan bertajuk Fun Run & Walk, ratusan karyawan Adira Finance dan Danamon berbaur bersama masyarakat menyusuri rute CFD Surabaya sejauh tujuh kilometer.

Rute dimulai dari halaman Gedung TV 9 Nusantara, melintasi Taman Bungkul hingga check point di kantor Danamon Darmo sebelum kembali ke titik awal.

Head of Regional SSD Jawa Timur Adira Finance Irfan Budianto mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat Surabaya.

“Jawa Timur merupakan salah satu pasar penting bagi industri otomotif nasional. Melalui rangkaian Road to IIMS Surabaya, kami ingin membangun antusiasme masyarakat sejak awal,” ujar Irfan.

Selain olahraga bersama, pengunjung juga memadati area booth interaktif Adira Finance dan Danamon di halaman Gedung TV 9 Nusantara, Jalan Raya Darmo.