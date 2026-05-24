Bukan Sekadar Lari, Crystalin RunXperience 2026 Hadirkan Musik dan Kuliner

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Crystalin menghadirkan ajang lari bertajuk Crystalin RunXperience 2026 #MoreThanARace di Surabaya pada 19 Juli 2026. Event yang memadukan olahraga, musik, dan kuliner itu ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta dari berbagai daerah.

Managing Director Water Division Wijoyo Setionegoro mengatakan Surabaya dipilih karena memiliki potensi besar sebagai destinasi sport tourism sekaligus kota dengan komunitas pelari yang terus berkembang.

“Surabaya merupakan salah satu destinasi wisata dan destinasi pelari. Kami juga ingin menghadirkan atlet-atlet baru dari Surabaya serta mendorong masyarakat hidup lebih sehat melalui olahraga lari,” ujar Wijoyo, Kamis (21/5).

Crystalin RunXperience 2026 menjadi penyelenggaraan ketiga setelah dua edisi sebelumnya digelar di Jakarta. Berbeda dengan event lari pada umumnya, Crystalin mengusung konsep More Than a Race dengan menggabungkan olahraga, hiburan musik, dan kuliner lokal dalam satu rangkaian acara.

“Kami ingin menghadirkan pengalaman yang tidak hanya soal berlari, tetapi juga menikmati kuliner lokal Surabaya dan hiburan musik dari musisi lokal,” katanya.

Panitia membuka tiga kategori lomba yakni 2,5 kilometer, 5 kilometer, dan 10 kilometer. Kategori 5 kilometer diproyeksikan menjadi yang paling diminati dengan target sekitar 3.000 peserta.

Sementara kategori 2,5 kilometer ditargetkan diikuti 1.500 peserta dan kategori 10 kilometer sekitar 500 peserta. Hingga saat ini, jumlah pendaftar disebut telah mencapai sekitar 50 persen dari target peserta.

“Masyarakat umum maupun komunitas lari masih bisa mendaftar melalui akun Instagram resmi Crystalin Run,” ucap Wijoyo.