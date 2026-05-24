Pria di Malang Tewas setelah Ledakan Petasan Menghancurkan Rumah

jatim.jpnn.com, MALANG - Ledakan petasan terjadi di sebuah rumah warga di Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Sabtu (23/5). Dalam peristiwa itu, pemilik rumah berinisial S (48) menjadi korban.

Korban sempat menjalani perawatan di RSUD Kanjuruhan Kepanjen sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia akibat luka bakar serius.

Kasi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar mengatakan ledakan terjadi sekitar pukul 11.15 WIB. Menurut dia, warga awalnya mendengar suara ledakan keras dari dalam rumah korban.

“Warga mendengar suara ledakan cukup keras dari dalam rumah korban. Setelah dicek, korban ditemukan dalam kondisi mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh,” kata Bambang, Sabtu (23/5).

Laporan tersebut kemudian diteruskan ke Polsek Kepanjen. Petugas bersama tim identifikasi Satreskrim Polres Malang langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Petugas segera melakukan penanganan di lokasi, mengevakuasi korban ke rumah sakit serta mengamankan barang bukti untuk kepentingan penyelidikan,” ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menemukan satu kaleng ember berisi petasan berbagai ukuran yang siap diledakkan di dalam rumah korban.

“Barang bukti berupa petasan berbagai ukuran telah diamankan. Saat ini penyidik masih mendalami penyebab pasti ledakan tersebut, termasuk menelusuri dari mana asal bubuk petasan yang digunakan korban,” jelasnya.