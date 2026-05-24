Pemkot Surabaya Beri Pendampingan Korban Kekerasan Seksual hingga Hamil

Minggu, 24 Mei 2026 – 16:10 WIB
Polda Jatim ungkap kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak tiri di Surabaya. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya memberikan pendampingan intensif kepada seorang anak kembar yang menjadi korbab tindakan kekerasan seksual oleh ayah tirinya hingga hamil.

Kasus ini diungkap oleh Ditres PPA dan PPO Polda Jatim dan menetapkan tersangka terhadap ayah tiri berinsial WRS (39).

“Salah satu dari anak korban itu hamil. Kami sudah melakukan pendampingan bersama guru dan sekolah,” kata Tusi di Polda Jatim, Jumat (22/5).

Tusi mengatakan bahwa saat ini kedua korban di tempatkan di rumah aman milik Pemerintah Kota Surabaya untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan psikologis.

“Kedua anak diamankan di rumah aman Pemerintah Kota Surabaya. Kami intensif melakukan pendampingan secara psikologis terhadap trauma yang dialami,” ujarnya.

Tak hanya korban, pendampingan juga diberikan kepada ibu korban yang selama ini turut mengalami tekanan dan ancaman dari pelaku.

"Jadi, kami terus melakukan upaya untuk pendampingan korban dan ibu korban," tuturnya.

Pemerintah Kota Surabaya memastikan kedua korban tetap mendapatkan hak pendidikan meski tengah menjalani proses pemulihan.

