Untag Surabaya Jajaki Kerja Sama Pendidikan dan SDM dengan Kampus di Tiongkok

Minggu, 24 Mei 2026 – 12:07 WIB
Untag Surabaya membuka peluang kerja sama pendidikan, SDM, dan pertukaran budaya dengan institusi di Tiongkok. Foto: Humas Untag Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (Untag) Surabaya terus memperkuat kolaborasi pendidikan internasional.

Hal itu ditunjukkan melalui keikutsertaan Wakil Rektor II Untag Surabaya Supangat dalam rangkaian forum pendidikan dan kunjungan akademik di Tiongkok pada 20-23 Mei 2026.

Selama berada di Nanjing dan Wuxi, Supangat mengikuti berbagai agenda pendidikan, forum internasional, hingga kunjungan budaya sebagai bagian dari penguatan hubungan akademik antarnegara.

Agenda diawali dengan kunjungan ke Nanjing Vocational University of Tourism pada 21 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut, delegasi internasional mempelajari pengembangan pendidikan vokasi berbasis industri pariwisata yang diterapkan perguruan tinggi di Tiongkok.

Pertemuan itu juga menjadi ruang diskusi mengenai pengembangan kurikulum adaptif, kolaborasi pendidikan tinggi, hingga kesiapan kampus menghadapi kebutuhan industri global.

“Yang menarik dari kunjungan ini adalah bagaimana perguruan tinggi di Tiongkok mampu menghubungkan pembelajaran dengan kebutuhan industri secara langsung,” ujar Supangat.

Menurut dia, mahasiswa tidak hanya dibekali teori, tetapi juga dipersiapkan memahami dinamika dunia kerja sejak awal. Selain agenda akademik, delegasi juga mengunjungi Great Baoen Temple di Nanjing yang dikenal sebagai kawasan bersejarah di Tiongkok.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari pengenalan budaya sekaligus mempererat hubungan antarmasyarakat melalui pendekatan pendidikan dan kebudayaan.

