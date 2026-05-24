Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Sore Gerimis Bakal Mengguyur Kawasan Berikut
Minggu, 24 Mei 2026 – 10:25 WIB
jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Minggu (24/5) untuk kota maupun kabupatennya.
Paginya cerah di seluruh kawasan.
Siang dan sore cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.
Malamnya cerah hingga berangin di seluruh kawasan.
Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.
Paginya gerimis mengguyur Jabung dan Kasembon. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.
Siangnya gerimis masih mengguyur Jabung. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berangin.
Sore dan malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.
Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis dan hujan lebat mengguyur sejumlah kawasan.
