Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi-Malam Gerimis dan Hujan Lebat Disertai Petir

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Minggu (24/5).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Wiyung. Kawasan lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, Sawahan, Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari, Wiyung. Wilayah lainnya gerimis.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, Sawahan, Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari, Wiyung. Beberapa jam kemudian gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Malamnya Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, dan Sukolilo cerah dan cerah berawan. Kawasan lainnya gerimis. Beberapa jam kemudian cerah di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-12 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.