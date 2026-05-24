Mobil Anggota DPR Gus Hilman Kecelakaan di Tol Paspro, Dua Orang Tewas

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Mobil anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad Hilman Mufidi atau Gus Hilman, mengalami kecelakaan di Tol Pasuruan-Probolinggo (Paspro), Sabtu (23/5).

Kecelakaan tersebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia di lokasi kejadian.

Kepala Unit Penegakan Hukum Satlantas Probolinggo Kota Aipda Muhammad Taufik Rahadian mengatakan kecelakaan terjadi di KM 834 jalur B, Desa Posangit Lor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.

Dua korban meninggal dunia yakni Alex Anwaruh (25) dan Adinda Najwa (26) yang merupakan staf pendamping rombongan Gus Hilman

Sementara itu, Gus Hilman dan sopir kendaraan selamat meski mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke rumah sakit setempat.

Sebelum kecelakaan, rombongan anggota Komisi X DPR RI tersebut diketahui menghadiri seminar dan roadshow di Universitas Nurul Jadid, Probolinggo.

"Kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan itu yakni kendaraan Innova bernomor polisi: N- 1297- NB yang dikemudikan Mahrus Ali yang merupakan sopir Gus Hilman dengan kendaraan 'dump' truk Nopol W-8439 UK yang dikemudikan Imam Subekti," jelas Taufik saat dikonfirmasi.

Menurut Taufik, mobil Innova melaju dari arah Probolinggo menuju Pasuruan di lajur kanan. Saat tiba di lokasi kejadian, kendaraan diduga kehilangan konsentrasi hingga bergerak ke kiri dan menabrak bagian belakang dump truk yang melaju searah.