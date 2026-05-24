Cuaca Jawa Timur 24 Mei 2026, Pagi-Malam Wilayah Berikut Gerimis dan Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu (24/5).

Paginya cerah hingga berawan di seluruh wilayah

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bojonegoro, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Lamongan, Mojokerto, Sidoarjo dan Tuban.

Beberapa jam kemudian Kota Surabaya dan Tuban hujan lebat disertai petir. Adapun wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Sorenya Kota Surabaya dan Tuban masih hujan lebat disertai petir. Gerimis mengguyur Bojonegoro, Kota Mojokerto, Lamongan, Mojokerto, dan Sidoarjo.

Malamnya gerimis mengguyur Kota Surabaya, Lumajang, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-33 derajat celsius.



Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-18 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim.