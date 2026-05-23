UK Petra Angkat Isu Pelecehan Seksual Pria Lewat Teater The Chain

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kasus pelecehan seksual terhadap laki-laki yang sempat mencuat di Tangerang pada 2024 menjadi inspirasi lahirnya pementasan teater bertajuk The Chain yang digelar Universitas Kristen Petra.

Melalui Petra Theatre, kampus tersebut mengangkat isu kesehatan mental dan kekerasan dalam keluarga lewat pertunjukan teater berbahasa Inggris yang digelar di Blackbox Studio Gedung Q lantai 7 UK Petra, Surabaya, Jumat (22/5).

Pementasan berlangsung dalam dua sesi, yakni pukul 11.00 WIB dan 17.00 WIB.

Lakon The Chain menceritakan kehidupan Andrew, remaja laki-laki berusia 16 tahun yang terjebak dalam lingkaran kekerasan di keluarga angkatnya.

Di tengah tekanan dan rasa takut, Andrew juga berusaha melindungi adik perempuannya dari trauma serupa.

Selama 30 menit pertunjukan, penonton diajak menyelami relasi kelam orang tua dan anak yang sering tersembunyi di balik kehidupan keluarga.

Tak hanya menjadi hiburan, pementasan itu juga menghadirkan sesi diskusi interaktif bersama psikolog UK Petra untuk membahas kesehatan mental dan cara memutus rantai trauma dalam keluarga.

Pimpinan Produksi The Chain Shintia Adiningsih Wigati mengatakan teater memiliki kekuatan untuk menyampaikan isu sosial yang sulit dibicarakan secara langsung.