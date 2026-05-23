Siswa SMK Kini Tak Cukup Jago Teknis, PNM Ungkap Skill yang Dibutuhkan Industri

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Program PNM Mengajar dinilai mampu membuka wawasan siswa SMK terhadap dunia kerja dan kewirausahaan di tengah cepatnya perubahan industri saat ini.

Melalui Pekan Nasional Mengajar bertajuk 'Berkelana: Belajar Kewirausahaan, Literasi Kesehatan & Dampak Keberlanjutan', Permodalan Nasional Madani (PNM) menghadirkan perwakilan terbaiknya untuk berbagi pengalaman dan motivasi kepada siswa SMK di berbagai daerah.

Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-27 PNM.

Sebanyak 2.700 siswa SMK di seluruh Indonesia mendapatkan pemahaman lebih dekat mengenai perkembangan dunia entrepreneurship, pentingnya pola pikir kewirausahaan di era digital, hingga literasi kesehatan mental dan isu keberlanjutan.

PNM menilai siswa SMK memiliki posisi strategis karena dipersiapkan lebih cepat masuk ke dunia kerja. Namun, di sisi lain mereka juga menghadapi tantangan besar akibat perubahan teknologi dan kebutuhan industri yang terus berkembang.

Dunia kerja saat ini, tidak hanya membutuhkan lulusan dengan keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan komunikasi, kreativitas, adaptasi, dan semangat belajar tinggi.

Baca Juga: Upaya Holding Ultra Mikro Kurangi Kesenjangan Pendapatan Nasabah PNM Mekaar di Pamekasan

Sayangnya, tidak semua siswa memiliki akses langsung terhadap dunia profesional. Sebagian siswa masih memiliki keterbatasan dalam mendapatkan wawasan industri maupun pengalaman praktis.

Karena itu, kolaborasi antara dunia pendidikan dan perusahaan dinilai penting untuk menjembatani kebutuhan tersebut.