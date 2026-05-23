Jalur Trenggalek-Ponorogo Lumpuh akibat Longsor, Kendaraan Dialihkan

jatim.jpnn.com, TRENGGALEK - Akses utama Trenggalek-Ponorogo di KM 16 Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Trenggalek, ditutup sementara setelah material longsor menutup badan jalan, Jumat (22/5).

Penutupan dilakukan karena batu dari tebing di sekitar lokasi masih berjatuhan dan membahayakan pengguna jalan.

Kepala BPBD Trenggalek Stefanus Triadi Atmono mengatakan penutupan jalur dilakukan sekitar pukul 04.30 WIB.

“Pagi tadi akses di KM 16 Desa Nglinggis kami tutup sementara karena ada material batu yang jatuh. Langkah ini kami lakukan demi keselamatan pengguna jalan,” kata Stefanus.

Menurut dia, keputusan tersebut diambil untuk mencegah risiko kecelakaan karena sebelumnya sempat ada kendaraan yang tertimpa material longsor.

Selama proses penanganan, kendaraan roda dua dan mobil pribadi dialihkan melalui jalur alternatif bawah.

Namun, jalur alternatif tersebut belum direkomendasikan untuk kendaraan besar maupun truk bermuatan karena kondisi jalan terbatas.

BPBD bersama petugas terkait kini masih melakukan pembersihan material longsor dan pengaturan lalu lintas.