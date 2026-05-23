MHX Surabaya 2026 Hadirkan 20 Rumah Sakit Malaysia, Tawarkan Layanan & Wisata Medis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Malaysia Healthcare Travel Council memperkuat pasar wisata medis di Indonesia melalui penyelenggaraan Malaysia Healthcare Expo (MHX) Surabaya 2026 di Tunjungan Plaza 3 pada 21–24 Mei 2026.

Pameran ini menghadirkan 20 rumah sakit terkemuka dari Malaysia serta Sarawak Tourism Board untuk memberikan informasi langsung mengenai layanan kesehatan, paket medical check up, hingga konsultasi bersama perwakilan rumah sakit.

Head of Indonesia Market MHTC Rahmatullah Baragau mengatakan Surabaya dipilih karena menjadi salah satu pasar utama wisata medis Malaysia sejak beberapa tahun terakhir.

“Pasien dari Surabaya selalu menyambut baik wisata medis yang kami tawarkan. Karena itu setiap tahun kami hadir dengan promo dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Surabaya,” ujar Rahmatullah, Jumat (22/5).

Menurut Rahmatullah, kedekatan geografis dan budaya menjadi salah satu alasan utama masyarakat Indonesia memilih Malaysia sebagai tujuan berobat ke luar negeri.

“Penerbangan hanya sekitar tiga jam, budaya juga mirip sehingga pasien merasa lebih nyaman untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan dokter di sana,” katanya.

Selain itu, Malaysia juga menawarkan biaya layanan kesehatan yang dinilai lebih terjangkau dibanding sejumlah negara lain. Faktor kualitas hasil pengobatan (medical outcome) juga disebut menjadi daya tarik tersendiri.

“Rumah sakit anggota MHTC memiliki standar layanan yang konsisten sehingga pasien mendapatkan kualitas penanganan yang baik,” ucapnya.