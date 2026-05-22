Boneka Domba Jadi Magnet Lapak Kurban di Surabaya, Anak-anak Ikut Antusias

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Cara unik dilakukan para pedagang hewan kurban untuk menarik pembeli menjelas Hari Raya Iduladha. Salah satunya pedagang kawasan Jalan Ir Soekarno-Hatta MERR, Surabaya.

Salah satunya terlihat di kawasan Jalan Ir Soekarno-Hatta MERR, Surabaya, di mana sebuah lapak kambing ramai didatangi warga karena menawarkan bonus tak biasa berupa boneka domba lucu.

Boneka berbulu putih yang dipajang di sekitar kandang sukses mencuri perhatian pengunjung, terutama anak-anak yang datang bersama orang tuanya.

Banyak warga awalnya berhenti karena melihat boneka tersebut, lalu berlanjut memilih hewan kurban yang dijual di lapak itu.

Di lokasi tersebut, kambing-kambing asal Trenggalek berjajar rapi dengan kondisi sehat dan siap kurban. Namun yang membuat lapak ini berbeda dari penjual lainnya adalah konsep promo yang dibuat lebih menarik dan ramah keluarga.

Pedagang hewan kurban Badrus, mengatakan bonus boneka sengaja disiapkan untuk memberi pengalaman berbeda kepada pembeli saat mencari hewan kurban.

“Setiap beli kambing di sini dapat bonus boneka domba, gratis ongkir wilayah Surabaya, Sidoarjo, sampai Gresik, sekaligus gratis perawatan. Semua kambing juga sehat dan sesuai syariat,” kata Badrus.

Menurutnya, strategi tersebut terbukti cukup efektif mendatangkan pembeli, khususnya keluarga yang membawa anak kecil.