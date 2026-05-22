ACC Catat Kenaikan Pembiayaan 4,9 Persen Meski Pasar Surabaya Melambat

Jumat, 22 Mei 2026 – 20:12 WIB
Branch Manager ACC Surabaya Panglima Sudirman Vieky Arfia menjelaskan pertumbuhan pembiayaan kredit di Jawa Timur. Foto:Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kinerja pembiayaan Astra Credit Companies (ACC) di Jawa Timur tumbuh positif sepanjang empat bulan pertama 2026.

Di tengah tekanan pasar di wilayah Surabaya Raya, pembiayaan ACC secara regional Jawa Timur justru naik 4,9 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Branch Manager ACC Surabaya Panglima Sudirman Vieky Arfian mengatakan pertumbuhan tersebut terlihat dari perbandingan periode Januari-April 2025 dengan Januari-April 2026. 

“Kalau Jawa Timur sendiri tumbuh 4,9 persen. Memang market Jawa Timur masih tumbuh, meski Surabaya sedikit mengalami tekanan,” kata Vieky dalam Media Gathering ACC di Surabaya, Jumat (22/5).

Dia menjelaskan total pembiayaan ACC di Jawa Timur meningkat dari sekitar Rp1,46 triliun menjadi Rp1,53 triliun pada periode yang sama tahun ini.

Namun, kondisi berbeda terjadi di wilayah Surabaya Raya.

Pembiayaan ACC di kawasan tersebut turun tipis 1,3 persen, dari Rp559 miliar pada Januari-April 2025 menjadi Rp552 miliar pada Januari-April 2026.

Menurut Vieky, perlambatan itu menunjukkan pasar pembiayaan di Surabaya masih menghadapi tantangan meski Jawa Timur secara keseluruhan tetap tumbuh positif. 

