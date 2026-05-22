ACC dan OJK Beri Tips Aman Gunakan Jasa Pembiayaan, Ini 3 Hal Pentingnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Astra Credit Companies (ACC) menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan media di Surabaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya terkait perusahaan pembiayaan.

Kegiatan itu juga menjadi bagian dukungan ACC terhadap program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

Executive Vice President Corporate Secretary & Corporate Counsel ACC Ikhsan Abdillah Harahap mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen ACC dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pembiayaan yang aman dan bertanggung jawab.

“Media Gathering ACC Surabaya ini mendukung GENCARKAN sekaligus komitmen ACC membantu meningkatkan kehidupan masyarakat melalui pembiayaan sesuai misi To Promote Credit for A Better Living,” ujar Ikhsan dalam Media Gathering ACC Surabaya, Jumat (22/5).

Dalam kegiatan tersebut, OJK turut memberikan edukasi keuangan kepada para peserta.

Para narasumber yang hadir, yakni Asisten Direktur Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Nur Hidayatul Khusna serta Asisten Direktur Divisi Pengawasan LJK 4 Donny Eko.

ACC juga memberikan edukasi terkait perusahaan pembiayaan, mulai dari jenis layanan hingga cara melakukan transaksi kredit yang aman.

Assistant Vice President Legal Business Head ACC Mochammad Jeihansyah memaparkan tiga langkah penting agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan pembiayaan secara aman dan nyaman.