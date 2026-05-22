Ribuan Driver Gojek Dapat Layanan Cek Kesehatan Gratis di 15 Kota

Jumat, 22 Mei 2026 – 18:00 WIB
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kiri) menyapa pengemudi ojol di sela kegiatan cek kesehatan gratis yang digagas Gojek di Rumah Sakit KORPRI Pura Raharja Surabaya, Jumat (22/5). Foto: Dok. Gojek

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gojek bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menghadirkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi mitra driver di berbagai daerah di Indonesia.

Program tersebut berlangsung mulai Februari hingga Desember 2026 dan ditargetkan menjangkau ribuan mitra driver di 15 kota, termasuk Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Bali, hingga Jabodetabek.

Mitra driver dapat mengikuti pemeriksaan fisik, tes mata, tekanan darah, gula darah, kolesterol hingga konsultasi kesehatan umum.

Selain itu, tersedia pemeriksaan lanjutan seperti EKG jantung, deteksi dini kanker serviks (IVA), donor darah, hingga pemberian obat sesuai hasil pemeriksaan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang hadir dalam kegiatan CKG di RS Korpri Pura Raharja Surabaya menyebut sekitar 1.000 mitra driver Gojek mendapat layanan pemeriksaan kesehatan gratis.

“Kami turut menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” kata Khofifah.

Menurut dia, program tersebut menjadi bentuk perhatian terhadap kesehatan pekerja transportasi online yang memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat.

Sementara itu, Head of Public Policy & Government Relations GoTo Rangga D Fadillah mengatakan program tersebut menjadi bagian dukungan perusahaan terhadap pembangunan sumber daya manusia melalui penguatan layanan kesehatan.

