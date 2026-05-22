Gangguan Operasional, 5 KA di Daop 8 Surabaya Mengalami Keterlambatan
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak lima perjalanan kereta api di Daerah Operasi 8 Surabaya mengalami keterlambatan kedatangan terjadi akibat gangguan operasional di Stasiun Pasarsenen pada Jumat (22/5) pagi.
Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono menyampaikan gangguan operasional tersebut berdampak pada perjalanan beberapa kereta api tujuan wilayah Daop 8 Surabaya sehingga mengalami keterlambatan kedatangan.
“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat gangguan operasional di Stasiun Pasarsenen," kata Mahendro.
5 perjalanan kereta api yang terdampak keterlambatan kedatangan di wilayah Daop 8 Surabaya antara lain:
- KA 272 Airlangga relasi Pasar Senen–Surabaya Pasar Turi
- KA 146 Blambangan Ekspres relasi Pasar Senen–Surabaya Pasar Turi
- KA 90 Gaya Baru Malam Selatan relasi Pasar Senen–Surabaya Gubeng
- KA 270 Matarmaja relasi Pasar Senen–Malang
KAI Daop 8 Surabaya sampaikan permohonan maaf terkait kedatangan keterlambatan imbas gangguan operasional di Stasiun Pasar Senen
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News