Gangguan Operasional, 5 KA di Daop 8 Surabaya Mengalami Keterlambatan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak lima perjalanan kereta api di Daerah Operasi 8 Surabaya mengalami keterlambatan kedatangan terjadi akibat gangguan operasional di Stasiun Pasarsenen pada Jumat (22/5) pagi.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono menyampaikan gangguan operasional tersebut berdampak pada perjalanan beberapa kereta api tujuan wilayah Daop 8 Surabaya sehingga mengalami keterlambatan kedatangan.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat gangguan operasional di Stasiun Pasarsenen," kata Mahendro.

5 perjalanan kereta api yang terdampak keterlambatan kedatangan di wilayah Daop 8 Surabaya antara lain:

- KA 272 Airlangga relasi Pasar Senen–Surabaya Pasar Turi

- KA 146 Blambangan Ekspres relasi Pasar Senen–Surabaya Pasar Turi

- KA 90 Gaya Baru Malam Selatan relasi Pasar Senen–Surabaya Gubeng

- KA 270 Matarmaja relasi Pasar Senen–Malang