Hadir di Surabaya, IMOBY Market Jadi Surga Belanja Ibu dan Anak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - IMOBY Market kembali hadir menyapa warga Jawa Timur lewat gelaran IMOBY Market Pakuwon Mall Surabaya 2026.

Pameran perlengkapan ibu, bayi, dan anak itu bakal digelar di Pakuwon Mall pada 28-31 Mei 2026 mulai pukul 10.00-22.00 WIB.

Sebelumnya, IMOBY sukses menghadirkan sekitar 14 ribu pengunjung saat digelar di Balai Kartini.

CEO IMOBY Karen Wiraraharja mengatakan IMOBY Market menjadi solusi belanja satu atap untuk kebutuhan ibu dan anak.

“IMOBY Market hadir untuk menjadi solusi satu atap bagi kebutuhan mom, baby, dan kids. Kami ingin menciptakan pengalaman belanja yang menyenangkan, hemat, dan berkesan bagi keluarga di Surabaya dan sekitarnya,” kata Karen.

Dia menyebut puluhan brand perlengkapan ibu dan anak akan hadir dalam pameran tersebut.

Produk yang ditawarkan mulai stroller, car seat, perlengkapan menyusui, mainan edukasi, fashion anak hingga kebutuhan ibu hamil dan menyusui.

Selain itu, ratusan jastiper profesional juga disiapkan untuk membantu masyarakat yang tidak bisa datang langsung ke lokasi acara.