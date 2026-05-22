Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Sore Kawasan Berikut Diramalkan Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (22/5) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Lowokwaru. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Siangnya cuaca di seluruh kawasan berangin.

Sorenya berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Malamnya cerah berawan hingga berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Dau, Jabung, Karangploso, Kasembon, Ngajum, Poncokusumo, Pujon, Singosari, Tumpang, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Siang dan sore gerimis mengguyur Dau, Jabung, Kalipare, Karangploso, Kasembon, Kepanjen, Kromengan, Ngajum, Pagak, Pagelaran, Poncokusumo, Pujon, Sumberpucung, Tumpang, Wagir, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berangin.