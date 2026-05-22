3 Kendaraan Terlibat Kecelakaan di Kedungdoro Surabaya, Pelajar 17 Tahun Terluka

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan lalu lintas melibatkan tiga kendaraan terekam kamera dashboard mobil viral di media sosial, Kamis (21/5). Dalam video berdurasi 51 detik itu memperlihatkan insiden di kawasan Traffic Light Jalan Kedungdoro, Kota Surabaya.

Dalam rekaman tersebut, tampak seorang pengendara sepeda motor terjatuh setelah terlibat kecelakaan dengan dua mobil sekaligus.

Kanit Gakkum Sat Lantas Polrestabes Surabaya AKP Supriono membenarkan kejadian tersebut. Dia menyebut kecelakaan terjadi sekitar pukul 14.00 WIB.

“Kecelakaan melibatkan sepeda motor L 5222 CAU yang dikendarai AL (17), pelajar asal Alun-Alun Contong, dengan mobil tak dikenal dan mobil listrik nopol L 1956 DBO yang dikemudikan AH (53) warga Surabaya,” ujarnya.

Dia menjelaskan peristiwa bermula saat sepeda motor melaju dari arah barat ke timur. Setibanya di lokasi kejadian, pengendara diduga kurang hati-hati hingga terserempet mobil tak dikenal.

“Setelah terserempet, korban terjatuh ke kiri dan mengenai mobil listrik yang melaju searah di belakangnya,” jelasnya.

Petugas Unit Gakkum Sat Lantas Polrestabes Surabaya telah melakukan olah TKP, mengatur arus lalu lintas, serta meminta keterangan saksi untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Akibat kejadian tersebut, pengendara sepeda motor mengalami luka pada bagian kaki dan telah dievakuasi ke rumah sakit. (mcr23/jpnn)