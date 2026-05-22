Cuaca Surabaya Hari ini, Siang-Malam Kawasan Berikut Berpotensi Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Jumat (22/5).

Paginya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Benowo, Karang Pilang, Lakarsantri, Pakal, dan Sambikerep. Wilayah lainnya berawan.

Sorenya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan.

Malamnya berawan hingga gerimis di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian seluruh kawasan gerimis.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-10 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)