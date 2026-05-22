Superstar Agency Gelar Livestreamer Award 2026, Surabaya Jadi Pusat Kreator Digital

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Superstar Agency menggelar ajang bergengsi bertajuk TikTok Shop x Superstar Livestreamer Award 2026 di Surabaya sebagai bentuk komitmen mencetak kreator dan livestreamer TikTok Affiliate terbaik di Indonesia.

Acara tersebut menghadirkan rangkaian program mulai edukasi, bootcamp intensif, hingga malam penghargaan bagi para kreator digital.

CEO Superstar Agency Andri Firmansyah mengatakan industri live commerce di Indonesia kini memasuki babak baru dengan semakin berkembangnya ekosistem kreator digital.

“Sebagai Top TikTok MCN, kami terus berkomitmen menghadirkan berbagai rangkaian acara yang seru dan menarik,” kata Andri saat Awarding Day di Surabaya Suites Hotel, Kamis (21/5).

Menurut dia, rangkaian acara dimulai dari tahap pre-nomination hingga bootcamp yang digelar bersama TikTok dan Paragon Group.

Andri menjelaskan dari ribuan pendaftar, hanya 500 kreator yang lolos sebagai nominasi dan berhak mengikuti sesi eksklusif.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pelatihan terkait algoritma TikTok, strategi live streaming, hingga sesi networking bersama perwakilan TikTok Shop by Tokopedia dan livestreamer ternama.

Program inkubasi kemudian dilanjutkan melalui Bootcamp Livestreamer pada 17-20 Mei 2026 di Hotel Excotel Surabaya.