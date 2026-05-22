Cuaca Jawa Timur 22 Mei 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis Mengguyur Wilayah Berikut
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (22/5).
Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bondowoso, Kediri, Kota Batu, Kota Probolinggo, dan Madiun. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.
Siangnya gerimis mengguyur Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Kota Batu, Kota Madiun, Kota Surabaya, Lamongan, Madiun, Magetan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sumenep, Trenggalek, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan dan berangin.
Sorenya gerimis mengguyur Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Kota Batu, Kota Madiun, Kota Surabaya, Lamongan, Madiun, Magetan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sumenep, Trenggalek, dan Tuban. Beberapa jam kemudian berawan dan berangin di seluruh wilayah.
Malamnya gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Kota Surabaya, Lamongan, dan Sampang. Situbondo hujan lebat disertai petir. Wilayah lainnya cerah berawan hingga berangin.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-17 kilometer per jam.
Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)
Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
