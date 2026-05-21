Kloter Terakhir Embarkasi Surabaya Berangkatkan 379 Jemaah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kloter terakhir jemaah calon haji (JCH) Embarkasi Surabaya, yakni Kloter 116, resmi diberangkatkan menuju Arab Saudi dengan total 379 jemaah, Kamis malam (21/5). Kloter ini merupakan gabungan jemaah dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan Pasuruan.

Namun, jumlah tersebut berkurang satu orang dari manifest awal yang tercatat sebanyak 380 jemaah. Hal ini terjadi karena satu jemaah tidak dapat diberangkatkan lantaran harus menjalani perawatan di rumah sakit

Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya As'adul Anambmengatakan jemaah tersebut mengalami stroke.

“Tadi pagi ada satu jemaah yang harus dirawat di rumah sakit karena stroke,” ujar Anam.

Dia menjelaskan hingga penutupan keberangkatan musim haji tahun ini, terdapat 30 calon jemaah haji yang tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci.

“Mereka akan diberangkatkan tahun depan karena ini sudah kloter terakhir, bahkan 22 Mei sudah ditutup, tidak ada lagi penerbangan reguler menuju Arab Saudi,” jelasnya.

Menurut Anam, sebagian besar penundaan disebabkan faktor kesehatan. Namun, terdapat pula satu jemaah asal Kabupaten Jember yang gagal berangkat karena masih menjalani masa cekal masuk Arab Saudi.

“Ada satu orang yang ditolak karena masih menjalani cekal 10 tahun. Baru dijalani 8 tahun, dari kloter 94 kalau tidak salah, asal Jember,” tuturnya.