Banyak Dikeluhkan Warga, 8 Jukir Liar di Mulyosari Ditertibkan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya bersama tim gabungan menindak delapan juru parkir (jukir) liar di kawasan Jalan Mulyosari, Kamis (21/5).

Kepala Dishub Surabaya Trio Wahyu Bowo mengatakan penertiban dilakukan setelah banyak laporan masyarakat masuk melalui kanal pengaduan resmi Pemkot Surabaya.

“Pengaduan di Jalan Mulyosari ini memang banyak terkait petugas parkir liar atau petugas parkir yang tidak resmi,” kata Trio.

Laporan warga beragam, mulai tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan hingga penggunaan QRIS parkir yang bukan milik pemerintah kota.

Selain itu, warga juga mengeluhkan kendaraan yang diparkir di area pedestrian.

“Kalau laporan dari warga banyak. Ada parkir di pedestrian, parkir menggunakan QRIS yang bukan milik pemerintah kota, sampai pengenaan tarif yang tidak sesuai,” ujarnya.

Dalam operasi tersebut, petugas gabungan membagi dua tim untuk menyisir kawasan Mulyosari.

Hasilnya, delapan jukir diketahui tidak memiliki izin resmi.