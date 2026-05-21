Ratusan Massa di Surabaya Desak Israel Bebaskan Jurnalis Indonesia

Kamis, 21 Mei 2026 – 20:02 WIB
Ratusan massa di Surabaya menggelar aksi solidaritas menuntut pembebasan jurnalis dan aktivis Indonesia yang ditahan Israel. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi solidaritas untuk pembebasan jurnalis Indonesia yang ditahan Israel di Taman Apsari Surabaya, Kamis (21/5).

Massa mengenakan pakaian hitam sambil membawa poster dan spanduk bertuliskan dukungan terhadap jurnalis serta aktivis kemanusiaan yang ditangkap saat misi Global Sumud Flotilla.

“Save aktivis Global Sumud Flotilla, kami jurnalis bukan teroris, bebaskan, terus berisik untuk Gaza,” demikian tulisan pada salah satu poster massa aksi.

Aksi yang digelar tepat di depan Gedung Negara Grahadi itu juga menampilkan poster besar berisi foto dan nama jurnalis serta aktivis asal Indonesia yang ditahan Israel.

Ratusan Massa di Surabaya Desak Israel Bebaskan Jurnalis IndonesiaSejumlah jurnalis di Surabaya menggelar aksi kamisan di Taman Apsari, Kamis (21/5) mendesak pembebasan jurnalis yang ditahan Israel. Foto: Source for JPNN

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya Andre Yuris mengatakan sekitar 200 orang mengikuti aksi solidaritas tersebut.

“Aksi kali ini adalah aksi solidaritas teman-teman dari Aksi Kamisan Surabaya, AJI Surabaya, dan Forum Zakat Jawa Timur,” kata Andre.

Menurut dia, aksi tersebut menjadi bentuk desakan kepada pemerintah Indonesia agar segera bergerak membebaskan WNI yang ditahan Israel.

