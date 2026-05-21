Melanggar, 59 Warga Binaan Lapas Pemuda Madiun Dipindahkan ke Tiga Lapas di Jatim

jatim.jpnn.com, MADIUN - Sebanyak 59 warga binaan Lapas Pemuda Madiun dipindahkan ke sejumlah lembaga pemasyarakatan di Jawa Timur dalam sepekan terakhir. Pemindahan dilakukan bertahap dengan pengawalan ketat aparat gabungan.

Kepala Lapas Pemuda Madiun Rudi Kristiawan mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari strategi deteksi dini dan upaya menjaga stabilitas keamanan serta ketertiban di dalam lapas.

“Mutasi warga binaan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan,” ujar Rudi, Kamis (21/5).

Dari total tersebut, 32 warga binaan dipindahkan ke Lapas Narkotika Pamekasan pada Jumat (15/5), 11 orang ke Lapas Surabaya pada Minggu (18/5), dan 16 orang ke Lapas Tuban pada Selasa (19/5).

Menurut Rudi, sebagian warga binaan yang dipindahkan merupakan pelanggar tata tertib lapas. Selain sebagai bentuk penegakan aturan, pemindahan juga diharapkan memberi efek jera serta meningkatkan disiplin warga binaan lain.

“Pemindahan ini merupakan bentuk ketegasan kami terhadap warga binaan yang melakukan pelanggaran,” jelasnya.

Sebelum proses pemindahan, seluruh warga binaan menjalani pemeriksaan ketat untuk memastikan tidak membawa barang terlarang.

Proses juga dilakukan saat aktivitas dalam blok hunian berlangsung agar dapat menjadi pembelajaran bagi warga binaan lainnya.