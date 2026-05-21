28 Tahun di Surabaya, Bluebird Kembangkan Ekosistem Transportasi Multimoda

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Selama 28 tahun hadir di Surabaya, Bluebird Group terus memperkuat layanan mobilitas untuk menjawab kebutuhan masyarakat di Kota Pahlawan yang memiliki tingkat mobilitas tinggi.

Tak lagi hanya menghadirkan layanan taksi reguler, Bluebird kini mengembangkan ekosistem mobilitas multimoda yang mencakup Cititrans, Bluebird Kirim, Goldenbird, hingga Bigbird.

Chief Marketing Officer PT Blue Bird Tbk Monita Moerdani mengatakan kepercayaan pelanggan dibangun melalui konsistensi layanan di setiap perjalanan.

“Kami belajar kepercayaan dibangun melalui konsistensi dalam setiap perjalanan. Layanan mobilitas bukan sekadar armada dan teknologi, tetapi juga tentang manusia di balik setiap perjalanan,” kata Monita.

Saat ini, lebih dari 900 armada Bluebird Group beroperasi di Surabaya untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat maupun korporasi.

Menurut Monita, pertumbuhan mobilitas masyarakat Surabaya menghadirkan tantangan tersendiri, mulai konektivitas menuju bandara dan kawasan bisnis hingga kebutuhan perjalanan yang nyaman dan tepat waktu.

Karena itu, Bluebird memperluas jangkauan layanan di berbagai titik strategis seperti kawasan residensial, pusat perbelanjaan, bandara, dan stasiun.

General Manager Bluebird Group Jawa Timur Rito Sudarmawan mengatakan perusahaan juga terus melakukan peremajaan armada dan pelatihan pengemudi guna menjaga kualitas layanan.