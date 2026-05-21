Surabaya Selangkah Lagi Jadi Kota Percontohan Kawasan Tanpa Rokok Nasional

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat komitmennya menciptakan lingkungan sehat dan bebas asap rokok.

Upaya itu kini membuahkan hasil setelah Kota Pahlawan masuk dalam kandidat kabupaten/kota percontohan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tingkat nasional.

Tim penilai dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) turun langsung meninjau sejumlah lokasi di Surabaya pada Rabu (20/5).

Peninjauan dilakukan untuk melihat sejauh mana penerapan kawasan tanpa rokok berjalan sesuai aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Beberapa lokasi yang dikunjungi antara lain Kantor Bappeda Surabaya, SMP Negeri 1 Surabaya, Gereja Kristen Abdiel Pacar (Gereja Gloria), Puskesmas Ketabang hingga Terminal Intermoda Joyoboyo.

Seluruh lokasi dinilai berdasarkan kepatuhan terhadap aturan KTR, mulai dari pemasangan larangan merokok hingga kebersihan area dari puntung rokok.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kemenkes RI, dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan, proses penilaian ini menjadi bagian dari pemilihan daerah percontohan kawasan tanpa rokok di Indonesia.

“Tujuan kita sebenarnya melindungi perokok pemula. Oleh karena itu, salah satu amanah yang kita titipkan ke pemerintah daerah adalah penerapan kawasan tanpa rokok,” ujar Nadia.