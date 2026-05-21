MPM Honda Jatim Tingkatkan Kualitas Teknisi AHASS Lewat AHM-TSC 2026

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM Honda Jatim) menggelar 30th Astra Honda Motor Technical Skill Contest (AHM-TSC) Regional Jatim & NTT di MPM Learning Centre pada 20–21 Mei 2026.

Ajang tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga sekaligus meningkatkan kualitas layanan purna jual di jaringan AHASS.

Technical Service Division Head MPM Honda Jatim M Bondan Priyoadi mengatakan kompetisi ini bertujuan menjaga konsistensi kualitas teknisi dan service advisor Honda di seluruh jaringan AHASS.

Baca Juga: MPM Honda Jatim Edukasi Konsumen tentang Pentingnya Asuransi Personal Accident

“Tujuannya adalah bagaimana meningkatkan dan menjaga konsistensi pelayanan dan juga kualitas servis,” ujar Bondan, Kamis (21/5).

Pada final regional tahun ini, sebanyak 20 teknisi dan 20 service advisor terbaik bersaing mewakili wilayah Jawa Timur dan NTT. Mereka sebelumnya telah lolos seleksi ketat yang diikuti 1.262 teknisi dan 371 service advisor dari 694 AHASS.

Menurut Bondan, peserta final berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur. Sebanyak 12 peserta berasal dari area Surabaya dan sekitarnya, sedangkan delapan lainnya dari wilayah Malang Raya, termasuk Batu dan Blitar.

“Seleksinya melalui teori, praktik, dan wawancara secara online. Dari total penilaian itu kami ambil nilai terbaik untuk masuk final regional,” katanya.

Nantinya, dua teknisi dan dua service advisor terbaik akan mewakili MPM Honda Jatim & NTT pada kontes tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Juli 2026.