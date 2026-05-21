Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Malam Diramalkan Gerimis & Hujan Lebat

Kamis, 21 Mei 2026 – 10:05 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (21/5) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya Sukun hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya cerah dan berangin.

Siangnya gerimis mengguyur Blimbing, Klojen, Lowokwaru, dan Sukun gerimis. Kawasan lainnya cerah berawan.

Sore dan malam cuaca di seluruh kawasan cerah berawan hingga berangin.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Dau, Jabung, Kasembon, Ngajum, Ngantang, Poncokusumo, Pujon, Sumberpucung, Tumpang, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah hingga berangin.

Siang dan sore, Donomulyo, Kasembon, Lawang, Pakis, dan Tajinan cerah hingga berangin. Kawasan lainnya gerimis dan hujan lebat disertai petir.

Malamnya gerimis masih mengguyur Poncokusumo. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berangin.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis dan hujan lebat mengguyur sejumlah kawasan.
