Cuaca Surabaya Hari ini, Siang Sampai Malam Gerimis Mengguyur Sejumlah Kawasan
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Kamis (21/5).
Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.
Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Asem Rowo, Benowo, Bubutan, genteng, Kenjeran, Krembangan, Pabean cantian, Pakal, Sambikerep, Semampir, Simokerto, Sukomanunggal, dan Tandes. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.
Sorenya gerimis masih mengguyur Asem Rowo, Benowo, Bubutan, genteng, Kenjeran, Krembangan, Pabean cantian, Pakal, Sambikerep, Semampir, Simokerto, Sukomanunggal, dan Tandes. Beberapa jam kemudian cerah hingga berawan di seluruh kawasan.
Malamnya gerimis mengguyur Sukolilo. Kawasan lainnya berawan dan berangin.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-32 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-12 kilometer per jam.
Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
