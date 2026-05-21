Cuaca Jawa Timur 21 Mei 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis Mengguyur Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (21/5).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Kota Batu, Mojokerto, Pacitan, dan Sampang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Siangnya gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang.

Gerimis juga mengguyur Mojokerto, Pacitan, Pamekasan, Ponorogo, Sampang, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Sorenya gerimis masih mengguyur Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang.

Gerimis juga mengguyur Mojokerto, Pacitan, Pamekasan, Ponorogo, Sampang, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Malamnya gerimis masih mengguyur Pacitan. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-32 derajat celsius.



Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-15 kilometer per jam.