Resmi Mengaspal di Surabaya, eMotor QT dan QT Pro Dibanderol Mulai Rp16 Jutaan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Indomobil Emotor Internasional memperkenalkan motor listrik QT dan QT Pro kepada masyarakat Surabaya di Mall BG Junction, Rabu (20/5).

Dua motor listrik yang bakal dipamerkan pada ajang Indonesia International Motor Show 2026 Surabaya itu tampil dengan desain futuristik dan dibekali fitur Traction Control System (TCS).

CEO Indomobil Emotor Internasional Pius Wirawan mengatakan Surabaya menjadi salah satu pasar potensial kendaraan listrik karena masyarakatnya dinilai terbuka terhadap teknologi baru.

“QT dan QT Pro hadir untuk menjawab kebutuhan kendaraan harian yang efisien, praktis, tetapi tetap stylish,” ujar Pius.

Menurut dia, kehadiran QT dan QT Pro menjadi bagian dari komitmen perusahaan menghadirkan kendaraan listrik karya anak bangsa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Selain mendukung mobilitas perkotaan, kendaraan listrik tersebut juga diharapkan mampu mendorong transisi menuju transportasi yang lebih ramah lingkungan.

Sales Area Manager PT Indomobil Emotor Internasional Andre Tambajong menambahkan kedua motor listrik itu dirancang untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang nyaman dan modern.

“Kami percaya kendaraan listrik bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga bagian dari gaya hidup modern masyarakat perkotaan,” katanya.