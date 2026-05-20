Akses Gerbang Tol Waru 6 Dialihkan ke Waru Ramp KM 16+400 Imbas Perbaikan Jalan

Rabu, 20 Mei 2026 – 21:40 WIB
Akses Gerbang Tol Waru 6 Surabaya-Gempol dialihkan sementara 20–26 Mei 2026 akibat perbaikan jalan oleh PT JSM, pengguna diminta waspada dan ikuti arahan.

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Akses ke Gerbang Tol Waru 6 akan dialihkan sementara melalui Waru Ramp KM 16+400 pada Ruas Tol Surabaya-Gempol yang akan diberlakukan mulai 20-26 Mei 2026.

Hal itu karena PT Jasa Marga Surabaya Mojokerto (JSM) akan melaksanakan pekerjaan perbaikan perkerasan jalan di akses tersebut.

Direktur Utama PT JSM D Hari Pratama menjelaskan perbaikan ini sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan keselamatan pengguna jalan tol tetap menjadi prioritas utama.

"Pekerjaan pemeliharaan ini dilakukan untuk memastikan kondisi fisik jalan di sekitar gerbang tol tetap prima, berumur panjang, dan aman saat dilintasi kendaraan," kata Hari, Rabu (20/5).

Untuk mengantisipasi kepadatan dan menjaga kelancaran arus lalu lintas, PT JSM bersama pihak kepolisian dan para pemangku kepentingan terkait telah menyiapkan skema pengalihan arus lalu lintas yang humanis dan informatif bagi para pengguna.

"Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengguna jalan tol atas ketidaknyamanan yang terjadi selama masa perbaikan ini. Kami sangat menghargai kesabaran dan kerja sama dari seluruh masyarakat", ujarnya.

PT JSM mengimbau pengguna jalan tol agar selalu mengutamakan keselamatan berkendara dengan mematuhi rambu lalu lintas dan mengikuti arahan petugas di lapangan.

Pengguna jalan juga diharapkan memastikan kecukupan saldo uang elektronik dan bahan bakar sebelum memasuki jalan tol agar perjalanan dapat berlangsung lancar.

