Tingkatkan Keselamatan, KAI Daop 8 Surabaya Tutup 4 Perlintasan Liar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak empat perlintasan liar di kawasan PT KAI Daerah Operasi 8 Surabaya ditutup, Selasa (19/5). Penutupan ini sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan keselamatan masyarakat di perlintasan sebidang.

Empat perlintasan liar tang ditutup antara lain KM 119+223 petak jalan Kalitidu–Bojonegoro yang berada di Dusun Sale, Desa Sukoharjo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro.

Tiga perlintasan sebidang lainnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo, yakni JPL 76 dan JPL 78 pada petak jalan Porong–Tanggulangin, Kecamatan Porong, serta JPL 24 yang terletak di KM 40+774 petak jalan Tulangan–Tarik yang berada di Dusun Pandokan, Desa Kedungsugo, Kecamatan Prambon.

“Keselamatan merupakan prioritas utama dalam operasional kereta api. Penutupan perlintasan liar dan perlintasan yang berpotensi membahayakan ini dilakukan guna meminimalisir risiko kecelakaan, baik bagi perjalanan kereta api maupun masyarakat pengguna jalan,” ujar Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono, Rabu (20/5).

Mahendro menegaskan bahwa keberadaan perlintasan liar maupun perlintasan yang tidak memenuhi aspek keselamatan memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya kecelakaan serta gangguan perjalanan kereta api.

Oleh karena itu, penutupan dilakukan sebagai langkah preventif untuk melindungi keselamatan seluruh pihak.

“Setiap perjalanan kereta api membawa tanggung jawab besar terhadap keselamatan pelanggan, petugas, dan masyarakat. Karena itu, dukungan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan agar perlintasan liar yang telah ditutup tidak kembali dibuka,” katanya.

Sementara itu, hingga pertengahan Mei 2026, KAI Daop 8 Surabaya telah menutup 14 perlintasan sebidang. KAI Daop 8 Surabaya mencatat ada 435 perlintasan sebidang hingga Mei 2026.