Kemendikdasmen Siapkan Lulusan Siap Kerja Global Lewat Program SMK 3+1

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti meluncurkan program Kelas Kebekerjaan Luar Negeri SMK 3+1 sekaligus melepas ribuan lulusan SMK dan lembaga kursus untuk bekerja di luar negeri.

“Programnya ada dua. Pertama, pelepasan lulusan SMK dan kursus untuk bekerja di luar negeri. Ada lebih dari 3.000 lulusan SMK dan 600 lulusan kursus yang kami lepas untuk bekerja di beberapa negara,” ujar Abdul Mu’ti di Islamic Center Surabaya, Rabu (20/5).

Selain itu, Kemendikdasmen juga meluncurkan program SMK 3+1 sebagai upaya menyiapkan lulusan SMK agar siap memasuki dunia kerja, baik di dalam maupun luar negeri.

“Mereka belajar di SMK selama tiga tahun, kemudian ditambah satu tahun untuk penyiapan masuk dunia kerja melalui kemitraan dengan perusahaan maupun berbagai agensi di dalam dan luar negeri,” katanya.

Menurut Abdul Mu’ti, program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden agar lulusan SMK memiliki kesiapan kerja yang kuat.

Salah satu dukungan yang diberikan pemerintah yakni pelatihan bahasa asing bagi siswa SMK.

“Tadi malam di Tangerang kami juga meresmikan program pelatihan bahasa untuk 136 SMK di Indonesia agar para siswa memiliki kemampuan bahasa asing dan siap bekerja di luar negeri,” ujarnya.

Abdul Mu’ti mengatakan para peserta yang diberangkatkan telah dibekali kemampuan bahasa, wawasan budaya, hingga pemahaman regulasi dan sistem hukum negara tujuan kerja.