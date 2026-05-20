Dua Anggrek Baru Muncul di Gunung Semeru, Mirip Kendi dan Berwarna Merah Menyala

Rabu, 20 Mei 2026 – 16:10 WIB
Anggrek spesies Anoectochilus papuanus yang ditemukan oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di lereng selatan Gunung Semeru. ANTARA/HO-Balai Besar TNBTS

jatim.jpnn.com, MALANG - Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mencatat dua anggrek baru di kawasan Gunung Semeru setelah melalui proses identifikasi ilmiah secara menyeluruh.

Dua spesies tersebut yakni Anoectochilus papuanus dan Acanthophippium bicolor.

Koordinator Pengendali Ekosistem Hutan TNBTS Toni Artaka mengatakan Anoectochilus papuanus ditemukan pada 2022, sedangkan Acanthophippium bicolor ditemukan setahun kemudian di lereng selatan Gunung Semeru.

Kedua spesies ditemukan pada elevasi sekitar 800 hingga 1.100 meter di atas permukaan laut (mdpl).

“Sejak ditemukan sampai pengajuan jurnal ilmiah membutuhkan waktu satu sampai dua tahun. Proses publikasinya juga hampir dua tahun,” kata Toni, Selasa (19/5).

Dia menyebut penemuan dua spesies tersebut menjadi catatan baru untuk Pulau Jawa bahkan Indonesia.

Anoectochilus papuanus diketahui memiliki daun berurat dengan ukuran sekitar 2 hingga 5 sentimeter dan tinggi bunga mencapai 12 sentimeter.

Bunga anggrek itu berwarna marun berpadu putih transparan serta memiliki rambut halus di seluruh bagian bunganya.

Sumber Antara
