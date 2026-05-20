Wali Kota Eri Terima 400 Aduan Per Hari, dari Jalan Rusak hingga Curhat Pribadi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan layanan hotline “Lapor Cak Eri” menerima sekitar 400 aduan setiap hari dari warga dengan beragam persoalan.

Aduan yang masuk tidak hanya terkait layanan publik seperti jalan berlubang, pertanahan, Pedagang Kaki Lima (PKL), parkir, hingga distribusi makanan bergizi gratis, tetapi juga mencakup persoalan pribadi warga seperti utang, arisan bodong, bahkan curhatan hubungan percintaan.

Eri mengatakan layanan hotline tersebut dibuat untuk mempercepat penanganan keluhan masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kota Surabaya.

“Dengan sistem ini, dengan kebijakan yang cepat maka itu akan memberikan kepercayaan masyarakat,” ujar Eri, Selasa (19/5).

Dia menjelaskan seluruh aduan yang masuk tidak semuanya bisa dijawab langsung melalui hotline, namun tetap ditindaklanjuti di lapangan oleh perangkat daerah terkait.

“Tidak semua pertanyaan saya jawab di situ, tapi saya tindak lanjuti di lapangan,” kata Eri.

Beberapa laporan, terutama terkait infrastruktur seperti jalan berlubang, langsung diteruskan ke dinas terkait untuk segera ditangani.

“Dengan hotline ini yang saya pegang sendiri maka saya bisa tahu, ya opo sih cepete kepala dinasku iki (bagaimana cepatnya kepala dinas bekerja ini),” ucapnya.