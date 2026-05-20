Tinggalkan Surabaya untuk Haji, Eri Cahyadi Titip Pesan Aduan Selesai 1x24 Jam
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan pelayanan publik di Kota Pahlawan tetap berjalan optimal meski dirinya akan menunaikan ibadah haji.
Eri memberikan sejumlah arahan kepada jajaran kepala perangkat daerah, khususnya terkait percepatan penanganan aduan masyarakat yang diminta harus tuntas maksimal dalam waktu 1x24 jam.
“Selama saya menjalankan ibadah haji, keluhan masyarakat harus tetap ditangani dengan cepat, maksimal 1x24 jam,” kata Eri, Selasa (19/5).
Selain itu, dia menekankan percepatan implementasi program satu RW satu tenaga kesehatan (nakes) agar benar-benar berjalan optimal saat dirinya kembali dari Tanah Suci.
Eri juga menyoroti efektivitas program satu ASN satu RW yang dinilai mulai membantu penyelesaian berbagai persoalan di tingkat lingkungan, mulai dari administrasi, pengelolaan sampah, hingga masalah sosial.
Dia berharap berbagai aduan warga dapat diselesaikan langsung di tingkat RW tanpa harus naik ke kanal pengaduan wali kota.
“Harapan saya, seluruh persoalan masyarakat bisa selesai di tingkat RW dan tidak perlu sampai masuk ke hotline wali kota,” ujarnya.
Menurutnya, semakin sedikit laporan yang masuk ke hotline pengaduan, maka semakin baik kinerja perangkat daerah dalam menyelesaikan persoalan di lapangan.
