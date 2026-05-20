PPIH Embarkasi Surabaya Sita Magic Jar hingga Slop Rokok Milik Jemaah Haji

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya menyita sejumlah barang bawaan milik jemaah haji asal Jawa Timur yang dilarang dibawa dalam penerbangan menuju Arab Saudi.

Barang sitaan itu mulai dari penanak nasi elektronik (magic jar), gunting, power bank hingga beberapa slop rokok.

Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Mohammad As’adul Anam menegaskan seluruh barang sitaan tidak akan dikembalikan kepada jemaah.

Langkah tersebut sengaja diterapkan sebagai efek jera agar jemaah lebih patuh terhadap aturan barang bawaan.

“Yang ada hanya gunting, kemarin ada satu magic jar. Rokok juga ada empat slop. Itu memang tidak boleh dibawa. Jadi, tidak kami kembalikan,” kata Anam, Selasa (19/5).

Menurut dia, kebijakan tidak mengembalikan barang sitaan selama dua tahun terakhir terbukti efektif menekan jumlah pelanggaran.

Jumlah barang bawaan terlarang yang ditemukan pada musim haji tahun ini disebut jauh menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Memang sudah dilarang. Jadi, ini menjadi pelajaran. Tahun ini pelanggaran sangat menurun karena dua tahun terakhir sitaan tidak dikembalikan,” ujarnya.